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А почему в Белоруссии нет мигрантов? Что Лукашенко для этого сделал

А почему в Белоруссии нет мигрантов? Что Лукашенко для этого сделал

Ответы "Белоруссия - бедная" и "Там ничего не строят и нет работы" - не принимаются! Начнем с того, что в Белоруссии в 2015 году все-таки ввели закон о тунеядстве, на который наши власти тогда не решились.

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Комментарии
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Алексей Тан
А почему в Белоруссии нет мигрантов? Что Лукашенко для этого сделал... =================. Белярюси... САМА паразитирует на России (кормится от РУССКИХ).... какие ещё к чёрту,... там могут быть мигранты!?... в любое время! РУССКИЕ, могут отключить!... от закромов своих!.... и помните! в Белярюси... население 10 милл. чел. ... а это на ТРЕТЬ меньше ... чем в г. Москве.... Тем более, что по договору с Россией, белярюси... сами едут в Россию и в ней (России) зарабатывают себе на жизнь!.... вот так и в начале 20-ого века... евреи распространялись... по России!!!.
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