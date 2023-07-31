Анатолий Кошкин. Смертоносные печеньки японского генерала ИсииКонъюнктурно поддакивая украинской пропаганде, премьер Кисида не хочет признавать реальные преступления Японии перед человечествомРоссийское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) вслед за обнародованными ранее ФСБ документами о чудовищных опытах японских извергов в белых халатах из «отряда № 731», на живых людях проводивших эксперименты по испытанию запрещенного бактериологического оружия, продолжило публикации материалов о не имеющем срока давности преступлении.