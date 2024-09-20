Захарова: Запад открыто поддерживает теракты Киева против мирных граждан

Global Look Press/Chris Young/Keystone Press Agency Страны Запада перешли к открытой поддержке терактов киевского режима против мирных жителей и гражданской инфраструктуры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга на полях IV Евразийского женского форума.
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