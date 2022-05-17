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Рик Карлайл: «Не сомневаюсь, что у Дончича будут победы в чемпионате и награды MVP»

Главный тренер «Индианы» Рик Карлайл выразил уверенность в том, что 23-летний лидер «Далласа» Лука Дончич добьется больших успехов в карьере.

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