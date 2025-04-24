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Алихан Межиев вышел на свободу после 22 лет за захват "Норд-Оста"

Алихан Межиев вышел на свободу после 22 лет за захват "Норд-Оста"

Алихан Межиев покинул колонию после 22-летнего заключения. Его осудили за участие во взрыве у московского "Макдональдса" и содействие в захвате заложников в Театральном центре на Дубровке в ходе мюзикла "Норд-Ост".

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