Алихан Межиев вышел на свободу после 22 лет за захват "Норд-Оста"

Алихан Межиев покинул колонию после 22-летнего заключения. Его осудили за участие во взрыве у московского "Макдональдса" и содействие в захвате заложников в Театральном центре на Дубровке в ходе мюзикла "Норд-Ост".
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