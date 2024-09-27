Дроны-камикадзе уничтожили две БМП боевиков в Курской области

Операторы ударных БПЛА и FPV-дронов подразделений Воздушно-десантных войск группировки войск «Север» уничтожилибоевую технику и личный состав ВСУ в ходе пресечения попыток прорыва противника в Глушковском районе Курской области.
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