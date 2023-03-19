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В Мурманске военнослужащие Северного флота приняли участие в акции «Крымская весна»

В Мурманске военнослужащие Северного флота приняли участие в акции «Крымская весна»

На Ленинградской улице состоялся митинг-концерт, приуроченный ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

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