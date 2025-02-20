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Царьград

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Взрывы в Бат-Яме: полиция Израиля связывает происшествие с Тулькармом

Взрывы в Бат-Яме: полиция Израиля связывает происшествие с Тулькармом

В пригороде Тель-Авива, Бат-Яме, прогремели три взрыва в пустых автобусах. Начальник полиции Хаим Саргроф заявил, что устройства, обнаруженные в других автобусах, готовились на Западном берегу.

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