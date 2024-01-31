Гол Воронкова принес «Коламбусу» победу в матче с «Сент-Луисом»

«Коламбус» на выезде добыл сухую победу в матче с «Сент-Луисом». В ночь на 31 января в Сент-Луисе (штат Миссури, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Сент-Луис Блюз» принимал «Коламбус Блю Джекетс».
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