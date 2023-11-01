Новый ЗАГС появится в Митино

Современный дворец бракосочетаний появится в районе Митино в 2025 году на Дубравной улице, вл. 50/1. В качестве элементов отделки планируют использовать вертикальные ребристые панели светлого оттенка и декоративные ажурные решетки на окнах.
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