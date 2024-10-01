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США призвали официальный Ливан согласиться на режим безоговорочного прекращения

США призвали официальный Ливан согласиться на режим безоговорочного прекращения огня США призвали ливанскую армию не оказывать сопротивление Израилю, согласившись на безоговорочное прекращение огня.

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