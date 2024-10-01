США призвали официальный Ливан согласиться на режим безоговорочного прекращения огня США призвали ливанскую армию не оказывать сопротивление Израилю, согласившись на безоговорочное прекращение огня.
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США призвали официальный Ливан согласиться на режим безоговорочного прекращения огня США призвали ливанскую армию не оказывать сопротивление Израилю, согласившись на безоговорочное прекращение огня.
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