Сильная магнитная буря накроет Землю 6 ноября

6 ноября с 00:00 часов до полудня ожидается магнитная буря 6 баллов по 10-балльной шкале.Магнитная буря начнёт своё воздействие на Землю 6 ноября, с пиком активности между 6:00 и 9:00, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Физического института Российской академии наук.