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Царьград

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ЦСКА подписал контракт с Аззи из «Динамо» по схеме «4+1»

ЦСКА подписал контракт с Аззи из «Динамо» по схеме «4+1»

Мохамед Аззи оставил махачкалинское «Динамо» и присоединился к ЦСКА, подписав контракт по схеме «4+1».

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