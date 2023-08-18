Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Глава эстонской военной разведки пообещал уничтожить ЧВК «Вагнер» за несколько часов

Глава эстонской военной разведки пообещал уничтожить ЧВК «Вагнер» за несколько часов

"Эстония знает, что «Группа Вагнер», находясь в Беларуси, готовит провокации против Прибалтики и Эстонии в частности.

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Комментарии
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Марина Стрижкова
Пиндосский подлипала несет ахинею.
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4 час.
Астон Мартин
так в чем дело , рискни ушами , или за америкосов спрячешься
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2 час.
Бендер Задунайский
Слабоумие и отвага . Фееричный спецназ &quot; Тормоза Эстонии&quot;.
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