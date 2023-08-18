Глава эстонской военной разведки пообещал уничтожить ЧВК «Вагнер» за несколько часов

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешекВоенное делоПодписатьсяГлава эстонской военной разведки пообещал уничтожить ЧВК «Вагнер» за несколько часов"Эстония знает, что «Группа Вагнер», находясь в Беларуси, готовит провокации против Прибалтики и Эстонии в частности.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииМарина СтрижковаПиндосский подлипала несет ахинею.Ответить4 час.Астон Мартинтак в чем дело , рискни ушами , или за америкосов спрячешьсяОтветить2 час.Бендер ЗадунайскийСлабоумие и отвага . Фееричный спецназ " Тормоза Эстонии".Ответить1 час.
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