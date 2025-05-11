«Локомотив» поздравил Семина с 78-летием: «Спасибо за все! »

Сегодня экс-тренеру и бывшему игроку железнодорожников исполнилось 78 лет. В качестве тренера Семин трижды приводил «Локомотив» к победам в чемпионате России, шесть раз – в Фонбет Кубке России и трижды – в Суперкубке.