Из-за падения обломков БПЛА начался пожар на территории заповедника под Анапой

В результате падения обломков украинских беспилотников под Анапой произошло возгорание в лесном массиве на территории заповедника в районе Малого Утриша.
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