«Молния», которая боится грозы: зачем американцы навязывают своим сателлитам самый дорогой в мире истребитель-«полуфабрикат»

Англоязычный портал The Duran в одной из недавних публикаций подверг ураганной критике американский многофункциональный истребитель-«невидимку» 5-го поколения F-35 Lightning II По мнению обозревателя издания Фрэнсиса Мура, распиаренный как «лучший в мире самолёт» и главный символ воздушной мощи НАТО истребитель не оправдал возложенных на него ожиданий.