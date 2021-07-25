«Молния», которая боится грозы: зачем американцы навязывают своим сателлитам самый дорогой в мире истребитель-«полуфабрикат»

Англоязычный портал The Duran в одной из недавних публикаций подверг ураганной критике американский многофункциональный истребитель-«невидимку» 5-го поколения F-35 Lightning II По мнению обозревателя издания Фрэнсиса Мура, распиаренный как «лучший в мире самолёт» и главный символ воздушной мощи НАТО истребитель не оправдал возложенных на него ожиданий.
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