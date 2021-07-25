Мир оружия

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«Молния», которая боится грозы: зачем американцы навязывают своим сателлитам самый дорогой в мире истребитель-«полуфабрикат»

«Молния», которая боится грозы: зачем американцы навязывают своим сателлитам самый дорогой в мире истребитель-«полуфабрикат»

Англоязычный портал The Duran в одной из недавних публикаций подверг ураганной критике американский многофункциональный истребитель-«невидимку» 5-го поколения F-35 Lightning II По мнению обозревателя издания Фрэнсиса Мура, распиаренный как «лучший в мире самолёт» и главный символ воздушной мощи НАТО истребитель не оправдал возложенных на него ожиданий.

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Дмитрий Гурин
Короче штаты создали калопоизводящую субстанцию за каких то жалки 55 милиардов.
иван головнев
РЕКЛАМА: Покупайте Российские комплексы ПВО и "пингвины" облетят вас стороной.

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