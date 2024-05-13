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Шамиль Тарпищев: «Рублеву не надо париться по выступлению в Риме. Это хоть и «Мастерс», но ему уже нужно хорошо подготовиться к «Ролан Гаррос»

Шамиль Тарпищев: «Рублеву не надо париться по выступлению в Риме. Это хоть и «Мастерс», но ему уже нужно хорошо подготовиться к «Ролан Гаррос»

Президент ФТР Шамиль Тарпищев считает, что Андрею Рублеву нужно сосредоточиться на подготовке к «Ролан Гаррос».

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