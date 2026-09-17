На авианосце ВМС США появился «чёрный рынок» по торговле туалетной бумагой

Американский президент Дональд Трамп пытается силой добиться покорности от Ирана, и военно-морская блокада стала для него главным инструментом.
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