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Зеленского обвинили в хамстве в адрес Меркель

Зеленского обвинили в хамстве в адрес Меркель

Сегодня на встрече с Ангелой Меркель в Киеве украинский президент Владимир Зеленский допустил несколько выпадов в адрес гостьи, которые будут восприняты немцами как хамство, что впоследствии станет поводом для Берлина свернуть помощь Незалежной.

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