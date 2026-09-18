Микис Филаниодис: "Русская душа — это всё то, что должно быть в идеальном мире"

В Москве 17 сентября открылся IV Конгресс Международного движения русофилов. Накануне его открытия журналисты Царьграда поговорили с главой кипрского отделения движения Михаилом Микисом Филаниодисом — человеком, который учился в СССР, женился на русской и сегодня открыто продвигает российские ценности на Кипре.