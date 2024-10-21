Коллаж Царьграда В Минобороны продолжается беспрецедентная зачистка. В истории современной России ещё не было такого, чтобы стабильно, примерно раз в неделю (иногда и чаще), арестовывали очередного генерала или полковника-казнокрада, вороватого чиновника военного ведомства или какого-нибудь высокопоставленного завхоза в погонах.
В Минобороны вскрылась своя "Кущевка": Список людей с большими звездами от которого захватывает дух
Комментарии
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нн
наталья никифорова
Да не штрафной батальон надо из этих мразей сформировывать, а к стенке поставить и конфисковать все что наворовано не только к них, но и у их родственников.
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10 час.
Silver Kont
Э нет, Балу прав! Только штурмовой штрафной батальон - для пидарасов-казнокрадов это пострашнее будет, но непременно с конфискацией, причём у всех родственников, до пятого колена..
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6 час.
Семен Демин
Хапай и ртом и ж.. пой - никаких нравственных и законных ограничений! Капитализм, однако.
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3 час.
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