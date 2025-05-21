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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Reuters узнал о планах Украины представить ЕС рекомендации по санкциям против России

Reuters узнал о планах Украины представить ЕС рекомендации по санкциям против России

Украина на следующей неделе предложит ЕС рассмотреть новые санкции против России, выяснил Reuters. Киев призовет Брюссель занять более жесткую, чем у США, позицию и ввести в том числе конфискацию активов подсанкционнных лиц в пользу Украины и вторичные санкции для покупателей российской нефти, пишет агентство со ссылкой на ранее не публиковавшийся документ .

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