Reuters узнал о планах Украины представить ЕС рекомендации по санкциям против России

Украина на следующей неделе предложит ЕС рассмотреть новые санкции против России, выяснил Reuters. Киев призовет Брюссель занять более жесткую, чем у США, позицию и ввести в том числе конфискацию активов подсанкционнных лиц в пользу Украины и вторичные санкции для покупателей российской нефти, пишет агентство со ссылкой на ранее не публиковавшийся документ .