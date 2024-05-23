⚡️Большинство вопросов по Крыму Путин решает лично Президент России Владимир Путин уделяет много внимание полуострову и всегда поддерживает крымчан, заявил Глава РК Сергей Аксёнов.
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⚡️Большинство вопросов по Крыму Путин решает лично Президент России Владимир Путин уделяет много внимание полуострову и всегда поддерживает крымчан, заявил Глава РК Сергей Аксёнов.