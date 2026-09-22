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Царьград

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Норвегия снизила добычу нефти на 4% в августе, сообщил NPD

Норвегия снизила добычу нефти на 4% в августе, сообщил NPD

В августе Норвегия сократила добычу нефти, конденсата и сжиженных углеводородов на 4% до 2,073 млн баррелей в сутки, и уменьшила добычу природного газа до 10,6 млрд кубометров.

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