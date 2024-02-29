Даниил Трифонов впервые сыграл с Берлинским симфоническим оркестром

Лауреат премии Грэмми, артист года по версии журнала «Музыкальная Америка», «наследник Ференца Листа» по мнению газеты Вашингтон впервые выступил с главным симфоническим оркестром Германии – Берлинский симфонический оркестр/Deutsches Symphonie-Orchester Berlin (DSO), который немецкая газета Süddeutsche Zeitung назвала самым думающим и тонким оркестром.