Даниил Трифонов впервые сыграл с Берлинским симфоническим оркестром

Лауреат премии Грэмми, артист года по версии журнала «Музыкальная Америка», «наследник Ференца Листа» по мнению газеты Вашингтон впервые выступил с главным симфоническим оркестром Германии – Берлинский симфонический оркестр/Deutsches Symphonie-Orchester Berlin (DSO), который немецкая газета Süddeutsche Zeitung назвала самым думающим и тонким оркестром.
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