Андрей Золотарёв: На охоту за призывниками едут в спальные районы — там люди проще

Почему бунт против ТЦК во Львове может стать началом масштабных потрясений для всей страны? Как историческая героизация УПА превратилась в главный барьер на пути в Европейский Союз? Правда ли, что уничтожение заправок является подготовкой к созданию буферной зоны на Левобережье? И почему нейтралитет Украины сегодня кажется утопией, хотя эксперты называют его единственным спасением? Известный украи… Читать далее: https://govorit.
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