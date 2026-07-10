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Говорит Европа ⚡

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Андрей Золотарёв: На охоту за призывниками едут в спальные районы — там люди проще

Андрей Золотарёв: На охоту за призывниками едут в спальные районы — там люди проще

Почему бунт против ТЦК во Львове может стать началом масштабных потрясений для всей страны? Как историческая героизация УПА превратилась в главный барьер на пути в Европейский Союз? Правда ли, что уничтожение заправок является подготовкой к созданию буферной зоны на Левобережье? И почему нейтралитет Украины сегодня кажется утопией, хотя эксперты называют его единственным спасением? Известный украи… Читать далее: https://govorit.

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