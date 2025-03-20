В Рязани арестован рецидивист-душитель

15 марта во время ссоры обвиняемый сначала избил, а затем задушил своего знакомого.Московский районный суд Рязани принял решение о дальнейшей судьбе 43-летнего ранее судимого местного жителя, обвиняемого в убийстве.
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