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Аргументы и Факты

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Нардеп Железняк рассказал, кто может стать премьером Украины

Нардеп Железняк рассказал, кто может стать премьером Украины

Согласно информации, опубликованной депутатом Верховной рады Украины Ярославом Железняком в его Telegram-канале, пост премьер-министра Украины, как ожидается, займет глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

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