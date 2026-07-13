Нардеп Железняк рассказал, кто может стать премьером Украины

Согласно информации, опубликованной депутатом Верховной рады Украины Ярославом Железняком в его Telegram-канале, пост премьер-министра Украины, как ожидается, займет глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.
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