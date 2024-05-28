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Полиция Армении нашла "козла отпущения" после избиения оппозиционного депутата

Полиция Армении нашла "козла отпущения" после избиения оппозиционного депутата

В МВД приняли решение прекратить полномочия полицейского после инцидента с Ашотом СимоняномНакануне по Сети разлетелось видео, где "красные береты" во время задержания оппозиционного депутата Ашота Симоняна наносят по нему удары и озвучивают в его адрес ненормативную лексику.

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