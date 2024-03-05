Запад восхитился «спецоперацией Путина» против Шольца

Публикация переговоров немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту ударила по позициям канцлера ФРГ Олафа Шольца и показала превосходство президента России Владимира Путина, написал обозреватель Politico Мэтью Карничниг.
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