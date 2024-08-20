Итальянского теннисиста Синнера не будут дисквалифицировать за допинг

Итальянский теннисист Янник Синнер не будут дисквалифицирован из международных турниров, несмотря на тот факт, что в марте 2024 года в ходе турнира Индиан-Уэлс (Калифорния) спортсмен дважды сдал положительный допинг-тест.
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