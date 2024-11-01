Коллективизация: какой был план? Рабочие заталкивают на платформу прицепной комбайн для одного из крупных колхозов, 1931 год.
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Коллективизация: какой был план? Рабочие заталкивают на платформу прицепной комбайн для одного из крупных колхозов, 1931 год.
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