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Царьград

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Суд закрыл дело о банкротстве МФО «Арифметика» из группы OR Group

Суд закрыл дело о банкротстве МФО «Арифметика» из группы OR Group

Арбитраж Новосибирской области прекратил дело о несостоятельности микрофинансовой организации «Арифметика» из-за отсутствия арбитражного управляющего, и с 29 сентября компания вновь числится в ЕГРЮЛ как действующее юридическое лицо.

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