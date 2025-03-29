Sony продолжит искать “скрытые жемчужины”, как Stellar Blade и Black Myth: Wukong Несмотря на...

Sony продолжит искать “скрытые жемчужины”, как Stellar Blade и Black Myth: WukongНесмотря на то, что Sony владеет множеством талантливых студий, все еще существует серьезная проблема: время на разработку игр, из-за чего возникают пробелы между новыми релизами, поэтому нет ничего лучше, чем выпускать игры от сторонних разработчиков.