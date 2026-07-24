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Царьград

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Министерство Подмосковья предоставило врачам 85 земельных участков

Министерство Подмосковья предоставило врачам 85 земельных участков

С начала 2026 года более 80 врачей Московской области получили участки для строительства домов в рамках программы "Земля врачам".

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Интересно узнать фамилии и национальности &quot;дефицитных&quot; врачей. Могу предположить, что продолжается установка на вытеснение титульной нации мигрантами из Средней Азии, согласно планам &quot;мадам арбидол&quot;.
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