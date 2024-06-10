Хуситы провели вроде бы несколько своих обычных "приветственных мероприятий" в Красном море.
Очень быстро! У хуситов появилась гиперзвуковая "Палестина", и они уже ей долбанули
Комментарии
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Николай Берлизов
Уже никому! Ведь согласно предупреждению великого физика-ядерщика Нильса Бора, высказанному лет 60 назад, сверхмощный ядерный взрыв в океане может привести к мгновенной термоядерной реакции и взрыву всех океанов планеты. Все сгорим. Так что лучше бриттов накрывать по старинке, сверху, "Сарматами" с термоядерными боеголовками. Лучше точно в Тауэр.
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16 час.
ВВ
Владимир Витковский
Бить надо аккуратно, но сильно- Классика.
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16 час.
Nikita Kopitov
Почаще б долбали ....
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15 час.
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