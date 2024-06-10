Очень быстро! У хуситов появилась гиперзвуковая "Палестина", и они уже ей долбанули

Николай Берлизов

Уже никому! Ведь согласно предупреждению великого физика-ядерщика Нильса Бора, высказанному лет 60 назад, сверхмощный ядерный взрыв в океане может привести к мгновенной термоядерной реакции и взрыву всех океанов планеты. Все сгорим. Так что лучше бриттов накрывать по старинке, сверху, "Сарматами" с термоядерными боеголовками. Лучше точно в Тауэр.