Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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    Занавес нужно было закрывать ещё тогда, когда Мишка плешивый и Боря пьяный власть делить начали! А их ка кол!По капле вливают ...
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    Действительно.Олимп. деревня в ...
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    можно подумать ,что жертвы егэ не знают только историю,а с математикой или географией - на ты ))По капле вливают ...

Очень быстро! У хуситов появилась гиперзвуковая "Палестина", и они уже ей долбанули

Очень быстро! У хуситов появилась гиперзвуковая "Палестина", и они уже ей долбанули

Хуситы провели вроде бы несколько своих обычных "приветственных мероприятий" в Красном море.

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Комментарии
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Николай Берлизов
Уже никому! Ведь согласно предупреждению великого физика-ядерщика Нильса Бора, высказанному лет 60 назад, сверхмощный ядерный взрыв в океане может привести к мгновенной термоядерной реакции и взрыву всех океанов планеты. Все сгорим. Так что лучше бриттов накрывать по старинке, сверху, &quot;Сарматами&quot; с термоядерными боеголовками. Лучше точно в Тауэр.
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16 час.
ВВ
Владимир Витковский
Бить надо аккуратно, но сильно- Классика.
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16 час.
Nikita Kopitov
Почаще б долбали ....
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15 час.

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