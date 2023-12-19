Чемпионат мира по дартсу-2024. 1/32 финала. Смит обыграл Дутса, ван Гервен встретится с Бэрри и другие партии

Чемпионат мира по дартсу-2024 Лондон, Англия 1/32 финала 16 декабря Майкл Смит (Англия) – Кевин Дутс (Нидерланды) – 3:2 Дейв Чизналл (Англия) – Кэмерон Мензис (Шотландия) – 3:1 17 декабря Гэри Андерсон (Шотландия) – Саймон Уитлок (Австралия) – 3:0 Джо Каллен (Англия) – Даррен Пенхолл (Австралия) – 3:0 18 декабря Люк Хамфрис (Англия) – Ли Эванс (Англия) – 3:0 19 декабря Гервин Прайс (Уэльс) – Коннор Скатт (Англия) – 3:0 Джеймс Уэйд (Англия) – Мэттью Кэмпбелл (Канада) – 18.
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