Меган Маркл в ретро-образе из фильма «Красотка»

Меган Маркл является настоящим эталоном стиля для многих поклонников королевской семьи, которые видят, как ведет себя Меган и как она умеет себя подавать на публике, а также как блестяще подбирает себе наряды, исходя из различных ситуаций, в которые она попадает вместе с супругом принцом Гарри.