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Тульские новости

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Туляк получил три года за поджог двух автомобилей

Туляк получил три года за поджог двух автомобилей

Пролетарский районный суд Тулы приговорил ранее судимого местного жителя к 3 годам лишения свободы за умышленное уничтожение двух автомобилей путём поджога.

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