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Stowaway bed bugs ground Qantas Boeing 787, scratch Rome-Perth flight

A bed bug infestation aboard a Qantas flight en-route from Perth to Rome forced the airline to remove the aircraft from service for deep cleaning.

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