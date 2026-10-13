Stowaway bed bugs ground Qantas Boeing 787, scratch Rome-Perth flight

A bed bug infestation aboard a Qantas flight en-route from Perth to Rome forced the airline to remove the aircraft from service for deep cleaning.
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