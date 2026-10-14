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Газета.ру

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Кличко обвинил власти Украины в нехватке систем ПВО в Киеве

Кличко обвинил власти Украины в нехватке систем ПВО в Киеве

Последствия взрывов в Киеве, 23 сентября 2026 года © Alina Smutko/Reuters Мэр Киева Виталий Кличко, выступая в Верховной раде из-за неготовности города к отопительному сезону, обвинил власти Украины в нехватке систем ПВО.

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