Кличко обвинил власти Украины в нехватке систем ПВО в Киеве

Последствия взрывов в Киеве, 23 сентября 2026 года © Alina Smutko/Reuters Мэр Киева Виталий Кличко, выступая в Верховной раде из-за неготовности города к отопительному сезону, обвинил власти Украины в нехватке систем ПВО.
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