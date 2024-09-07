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Котопёс недели: возьмите из приюта собаку-булочку Шанти и ласкового кота Тома

Котопёс недели: возьмите из приюта собаку-булочку Шанти и ласкового кота Тома

Два мегапитомца ждут встречи со своими хозяевами. фото: приют Бирюлево; приют «Дубовая Роща»Сегодня у нас не совсем обычный выпуск «Котопса недели», ведь автор этого материала успела влюбиться в одного из его героев! Точнее, в героиню — собаку-булочку по имени Шанти.

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