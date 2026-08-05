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Из затворницы — на подиум: как 16-летняя дочь Моники Беллуччи Леони Кассель дебютировала на Сицилии

Из затворницы — на подиум: как 16-летняя дочь Моники Беллуччи Леони Кассель дебютировала на Сицилии

Долгое время младшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя оставалась в тени своей знаменитой семьи.

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