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Гладков сообщил о еще одной пострадавшей при попытке обстрела Белгорода

Гладков сообщил о еще одной пострадавшей при попытке обстрела Белгорода

Одна женщина пострадала днем 2 января при попытке ВСУ обстрелять Белгород ракетами «Ольха». У нее выявили рваную рану кисти, от госпитализации местная жительница отказалась, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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