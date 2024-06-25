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В Пентагон завили, что пляж в Севастополе не был целью ракетного удара ВСУ

В Пентагон завили, что пляж в Севастополе не был целью ракетного удара ВСУ

Пляж в Севастополе не был целью ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил представитель Пентагона, сообщает РИА Новости.

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Комментарии
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АндрейБорков
И какие еще подтверждения непосредственного участия америкосов в войне с Россией нужны? Типа &quot;укропитеки сами цели выбирают, мы тут не при чем...&quot; и в то же время &quot;Пляж в Севастополе не был целью ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил представитель Пентагона...&quot; Это означает только одно - этот Пентагон знал и не только знал, но и определял эти цели на территории России, в Крыму! Не пора ли и нашему Мин.Обороны ответить тем же? К примеру в Сирии или еще где.
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