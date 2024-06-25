В Пентагон завили, что пляж в Севастополе не был целью ракетного удара ВСУ

АндрейБорков

И какие еще подтверждения непосредственного участия америкосов в войне с Россией нужны? Типа "укропитеки сами цели выбирают, мы тут не при чем..." и в то же время "Пляж в Севастополе не был целью ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил представитель Пентагона..." Это означает только одно - этот Пентагон знал и не только знал, но и определял эти цели на территории России, в Крыму! Не пора ли и нашему Мин.Обороны ответить тем же? К примеру в Сирии или еще где.