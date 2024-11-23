Коллаж Царьграда В пятницу вечером Верховный главнокомандующий провёл совещание с руководством Министерства обороны, представителями ВПК и разработчиками ракетных систем, на котором вновь говорили о применении нового комплекса "Орешник" по заводу "Южмаш" в Днепропетровске.
"Один раз жахнули. Но, видимо, мало": Новое обращение Путина
Комментарии
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Олег Самойлов
Вот потому и полетел Гагарин в 1961 году, а не ядерный боеприпас в конце пятидесятых!
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3 час.
Александр Николаевич
Конечно, Гагарин был "Орешком" в орешнике, а дальше -ДЕСЯТИЛЕТИЯ для решения проблемы...!
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2 час.
Олег Самойлов
А с какого здесь боку Гагарин? Да, а ЧТО ТАКОЕ "Орешек"?
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2 час.
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