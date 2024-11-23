"Один раз жахнули. Но, видимо, мало": Новое обращение Путина

Олег Самойлов Вот потому и полетел Гагарин в 1961 году, а не ядерный боеприпас в конце пятидесятых!

Александр Николаевич Конечно, Гагарин был "Орешком" в орешнике, а дальше -ДЕСЯТИЛЕТИЯ для решения проблемы...!