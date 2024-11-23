"Один раз жахнули. Но, видимо, мало": Новое обращение Путина

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Комментарии
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Олег Самойлов
Вот потому и полетел Гагарин в 1961 году, а не ядерный боеприпас в конце пятидесятых!
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3 час.
Александр Николаевич
Конечно, Гагарин был &quot;Орешком&quot; в орешнике, а дальше -ДЕСЯТИЛЕТИЯ для решения проблемы...!
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2 час.
Олег Самойлов
А с какого здесь боку Гагарин? Да, а ЧТО ТАКОЕ &quot;Орешек&quot;?
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2 час.

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