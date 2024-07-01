В июне российские компании разместили облигации на 307 млрд рублей

В июне российские компании провели 105 размещений на внутреннем долговом рынке на сумму около 307 млрд рублей, что на 13 млрд рублей меньше показателя в мае и на 15% ниже результата аналогичного периода 2023 года, пишет “Коммерсантъ” со ссылкой на предварительную оценку Cbonds.