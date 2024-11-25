"Катимерини": Кипр разработал план вступления в НАТО

Кипр нацелен на вступление в Североатлантический альянс, и стратегия постепенного сближения Республики Кипр с НАТО стала центральной темой встречи президента страны Никоса Христодулидиса с президентом США Джо Байденом в конце октября.
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