Орлова объяснила резкую реакцию участников "Дома-2" на гибель Кпадону

Кончина бывшей участницы "Дома-2" Либерж Кпадону вызвала широкий общественный резонанс. Скандальными оказались не только обстоятельства смерти знаменитости, но и реакция бывших коллег девушки по проекту, которые смеялись и веселились на нее похоронах, а некоторые и вовсе сделали резкие и агрессивные заявления о ней в соцсетях.