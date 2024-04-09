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Орлова объяснила резкую реакцию участников "Дома-2" на гибель Кпадону

Орлова объяснила резкую реакцию участников "Дома-2" на гибель Кпадону

Кончина бывшей участницы "Дома-2" Либерж Кпадону вызвала широкий общественный резонанс. Скандальными оказались не только обстоятельства смерти знаменитости, но и реакция бывших коллег девушки по проекту, которые смеялись и веселились на нее похоронах, а некоторые и вовсе сделали резкие и агрессивные заявления о ней в соцсетях.

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